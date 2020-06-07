2020-06-06T23:42:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области с 7 июня возобновляют работу спортзалы, библиотеки и сауны

Кроме того, смягчается масочный режим
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 7 июня в Калининградской области снимается ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в соответствующем постановлении регионального правительства, опубликованном в субботу.

В частности, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с воскресенья снова открываются бани, сауны, массажные салоны, библиотеки (кроме читальных залов), а также спортивные заведения - физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, спортивные секции и другие. Расширяется перечень услуг, которые смогут предоставлять парикмахерские и салоны красоты. Кроме того, торговые центры региона смогут вернуться к обычному графику работы, то есть двери ТЦ будут открыты не только в будние дни, но и в выходные.

Еще одно важное новшество, вступающее в силу с воскресенья, касается масочного режима. Теперь медицинская маска (одноразовая или многоразовая) необходима только пассажиром в общественном транспорте, а также в магазинах и прочих публичных помещениях. На улице носить маску необязательно.

- Важно подчеркнуть, что, несмотря на послабления, гражданам необходимо соблюдать санитарные нормы, - отметили в пресс-службе правительства.

Ранее с рекомендациями о смягчении картинных органичений выступило калининградское управление Роспотребнадзора. Причиной смягчения было названо то, что значение коэффициента распространенности Rt в Калининградской области в настоящее время меньше 1, свободны 65,1% коек в больницах, показатель тестирования составляет уже 149,7 на 100 тысяч населения. Рекомендации были направлены в областное правительство.

В субботу в Калининградской области было зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 1736 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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