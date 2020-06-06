2020-06-06T23:33:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области открываются пляжи и возобновляют работу гостиницы на побережье

Однако правило двухнедельной самоизоляции для приезжих пока сохраняется
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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С понедельника, 8 июня, в Калининградской области снимается запрет на бронирование номеров в санаториях, пансионатах и гостиницах в приморских муниципалитетах региона - Зеленоградске, Светлогорске, Пионерском, Янтарном и Балтийске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что с 8 июня открываются пляжи и променады. Запрет был введен в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Очевидно, что в ближайшее время услугами калининградских отелей смогут воспользоваться только местные жители. Для прилетающих в "Храброво" жителей Москвы и других регионов России сохраняется правило двухнедельной самоизоляции по прилету. На вопрос одной из подписчиц о том, когда будут отменен карантин для приезжих, губернатор Антон Алиханов сообщил у себя в Инстаграме, что "точной даты нет".

Между тем, крупный туроператор "Библио-Глобус" намерен с 15 июня открыть чартерную программу в Калининград. "Первые рейсы в аэропорт Калининграда отправятся из Москвы с 17 июня с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам), с 20 июня начнутся еженедельные рейсы из Екатеринбурга (по субботам), а каждое воскресенье, начиная с 21 июня, полеты в Калининград будут выполняться и из Санкт-Петербурга", - сообщило профильное агентство Profi.Travel.

Однако в калининградском оперативном штабе заявили, что нет никаких гарантий, что двухнедельный карантин в середине июня будет отменен. Кроме того, в Калининградской области до сих пор сохраняются ограничения на работу заведений общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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