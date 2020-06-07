В Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:42:33+03:00

За последние сутки в Калининградской области у 40 человек подтвердился коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всего в регионе за период пандемии новая инфекция выявлена у 1776 человек

Изменить размер текста: A A

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19. Такие данные приводит российский оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 1776 случаев инфицирования коронавирусом.

По данным регионального Роспотребнадзора на 5 июня, чаще всего заражение новой инфекцией происходит контактным путем (1410 случаев), на втором месте - причины заражения установить невозможно (265), на третьем - завозные случаи (25). Два дня назад число заражений COVID-19 в регионе достигло 1700 случаев .

ИСТОЧНИК KP.RU