В Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса
Всего в регионе за период пандемии новая инфекция выявлена у 1776 человек
За последние сутки в Калининградской области у 40 человек подтвердился коронавирус.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев COVID-19. Такие данные приводит российский оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 1776 случаев инфицирования коронавирусом.
По данным регионального Роспотребнадзора на 5 июня, чаще всего заражение новой инфекцией происходит контактным путем (1410 случаев), на втором месте - причины заражения установить невозможно (265), на третьем - завозные случаи (25). Два дня назад число заражений COVID-19 в регионе достигло 1700 случаев .
ИСТОЧНИК KP.RU