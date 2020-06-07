2020-06-07T11:39:06+03:00
Общество

В Калининграде библиотеки постепенно возвращаются к прежнему режиму работы

Областная научная библиотека ждет читателей уже сегодня, а все городские библиотеки – с понедельника
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В библиотеках сохраняется масочный режим.В библиотеках сохраняется масочный режим.Фото: Александр КАТЕРУША
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Библиотеки в Калининграде заработают для читателей с понедельника, 8 июня. Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе города.

- Все муниципальные библиотеки Калининграда открываются с понедельника, 8 июня. В этот день по расписанию воскресного дня будут работать даже те библиотеки, у которых в обычном режиме понедельник является выходным днем, - говорится в сообщении.

Областная научная библиотека ждет читателей уже сегодня, 7 июня.

- Библиотека возобновляет свою работу в режиме абонемента и будет работать ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме пятницы и последнего вторника месяца (санитарный день), - предупреждают читателей. - При визите в библиотеку каждому читателю необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маска и перчатки обязательны. Обслуживаться будут читатели без внешних признаков заболевания. Сдать ранее выданные книги читатели смогут в любое рабочее время библиотеки, а получить новую книгу – исключительно по предзаказу, который можно оформить на сайте учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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