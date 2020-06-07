2020-06-07T12:31:07+03:00
Общество

В Калининграде у двоих новорожденных подтвердился коронавирус

Также среди инфицированных – 12 калининградцев пенсионного возраста
Надежда РЖЕВСКАЯ
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О течении заболевания у младенцев не сообщается.О течении заболевания у младенцев не сообщается.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По данным регионального опершатаба, за последние сутки в области подтверждено 40 случаев коронавирусной инфекции.

- Среди заболевших - три ребенка, включая двоих новорожденных, 12 лиц пенсионного возраста, - говорится в свежем отчете. - У 14-ти заболевших COVID-19 протекает без клинических симптомов, выявлен по результатам лабораторных обследований. 26 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 11 из них диагностирована пневмония. У одного заболевшего пневмония протекает в тяжелой форме.

Всего с начала пандемии в области обследовано на коронавирус 60 875 человек, из них выявлено 1 776 случаев заражения, 779 человек выздоровели, умерли 29. Остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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