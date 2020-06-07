В Калининграде еще один министр инфицирован COVID-19

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:23:56+03:00

Заболевание у Натальи Шевцовой протекает в легкой форме Фото: Игорь Зарембо

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В правительстве Калининградской области еще у одного министра выявлен COVID-19.

- Коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, - сообщили в региональном оперштабе. – Она находится в инфекционном стационаре, проходит курс лечения. Заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, первый случай заражения в региональном правительстве зафиксирован в минувшую пятницу, 5 июня. Коронавирус подтвердился у министра по развитию инфраструктуры Елены Дятловой.

Также на этой неделе стало известно, что главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий (кардиоцентра) Юрий Шнейдер инфицирован COVID-19. Кардиоцентр закрыт на обсервацию.

Ранее в оперштабе сообщали, что коронавирусом заражен руководитель Центральной городской клинической больницы Сергей Литвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU