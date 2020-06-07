В Калининграде еще один министр инфицирован COVID-19
В правительстве Калининградской области еще у одного министра выявлен COVID-19.
- Коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, - сообщили в региональном оперштабе. – Она находится в инфекционном стационаре, проходит курс лечения. Заболевание протекает в легкой форме.
Напомним, первый случай заражения в региональном правительстве зафиксирован в минувшую пятницу, 5 июня. Коронавирус подтвердился у министра по развитию инфраструктуры Елены Дятловой.
Также на этой неделе стало известно, что главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий (кардиоцентра) Юрий Шнейдер инфицирован COVID-19. Кардиоцентр закрыт на обсервацию.
Ранее в оперштабе сообщали, что коронавирусом заражен руководитель Центральной городской клинической больницы Сергей Литвиненко.
ИСТОЧНИК KP.RU