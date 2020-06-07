2020-06-07T14:15:00+03:00
Общество

Под Калининградом машина сбила 11-летнего велосипедиста

Госавтоинспекция призывает родителей контролировать досуг детей и ежедневно напоминать им правила безопасности
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Водителям не следует превышать скорость, а родителям стоит заботиться о безопасном досуге детей.Водителям не следует превышать скорость, а родителям стоит заботиться о безопасном досуге детей.Фото: из архива «КП»
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В минувшую субботу в Полесске на улице Заводской 20-летний водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

- Велосипедист пересекал проезжую часть не по пешеходному переходу, не спешившись, - говорится в сообщении. - В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция в период летних каникул особенно призывает водителей быть внимательными и не превышать скоростной режим. Также напоминает родителям о необходимости контролировать досуг своих детей и ежедневно объяснять им правила безопасного поведения на дороге.

Напомним, 4 июня в поселке Крылово Правдинского района военнослужащий войсковой части 2055 на служебном автомобиле УАЗ сбил перебегавшего дорогу 5-летнего мальчика. От полученных ранений ребенок скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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