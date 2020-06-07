2020-06-07T15:01:35+03:00
Общество

Оперштаб: младенцы заразились COVID-19 после выписки из роддомов

Стали известны детали заражения новой коронавирусной инфекцией у двух новорожденных
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Крохи заразились новой инфекцией в домашнем кругу.Крохи заразились новой инфекцией в домашнем кругу.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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За последние сутки в Калининградской области коронавирус выявлен у 40 человек. По данным регионального оперштаба, среди заболевших – два младенца.

- Новорожденные, про которых заявили сегодня, заразились COVID-19 уже в домашнем кругу, а не в роддомах, - заявил представитель регионального оперштаба Дмитрий Лысков.

Всего с начала пандемии в области обследовано на коронавирус 60 875 человек, из них выявлено 1 776 случаев заражения, 779 человек выздоровели, умерли 29. Остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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