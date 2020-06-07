2020-06-07T16:49:17+03:00
Общество

Профилактические работы помешают горожанам смотреть телевизор

Ближайшей ночью в трансляции программ двух мультиплексов возможны перебои
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Ближайшей ночью телевещание прервут профилактические работы.Ближайшей ночью телевещание прервут профилактические работы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи, проверка систем оповещения населения региона запланирована после полуночи в понедельник, 8 июня.

- В период проведения плановых ремонтно-профилактических работ на технических средствах цифрового эфирного телевизионного вещания с 01:15 до 01.20 будет проведена проверка работоспособности системы оповещения населения об угрозах чрезвычайных ситуаций, - предупреждают в областном правительстве. - В течение пяти минут программы 1 мультиплекса (1-10 канал) планируется заместить специальным видеороликом, предоставленным уполномоченным органом.

Кроме этого, по данным Калининградского филиала РТРС, с 8 по 14 июня возможны кратковременные перерывы трансляции сигнала радиотелевизионными передающими станциями, расположенными в разных населенных пунктах региона. В частности, 8 июня с 01.00 до 10.00 (время местное) возможны перебои в вещании программ сразу двух мультиплексов. На профилактику в этой время «уйдет» станция в Веселовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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