2020-06-07T17:39:01+03:00
Общество

В середине июня армейский корпус Балтийского флота пополнится 60 офицерами

Все они – выпускники военных вузов 2020 года
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В этом году калининградский филиал военно-морской академии выпустил 150 офицеров.В этом году калининградский филиал военно-морской академии выпустил 150 офицеров.Фото: пресс-служба Балтфлота
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В соединениях и воинских частях армейского корпуса на территории Калининградской области уже организована подготовка к встрече и размещению молодых офицеров и членов их семей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

- Завершается подготовка служебного жилого фонда для размещения прибывающих выпускников. Для детей семейных офицеров в дошкольных и школьных учреждениях по договоренности с администрациями городских округов зарезервированы места, - говорится в сообщении.

Все выпускники прибудут в регион в середине июня.

9 мая 2020 года в высших военно-учебных заведениях Минобороны состоялись выпуски, где вчерашние курсанты получили первое офицерское звание. Более 60 офицеров по распределению направлены в армейский корпус Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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