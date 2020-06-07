В середине июня армейский корпус Балтийского флота пополнится 60 офицерами
В соединениях и воинских частях армейского корпуса на территории Калининградской области уже организована подготовка к встрече и размещению молодых офицеров и членов их семей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.
- Завершается подготовка служебного жилого фонда для размещения прибывающих выпускников. Для детей семейных офицеров в дошкольных и школьных учреждениях по договоренности с администрациями городских округов зарезервированы места, - говорится в сообщении.
Все выпускники прибудут в регион в середине июня.
9 мая 2020 года в высших военно-учебных заведениях Минобороны состоялись выпуски, где вчерашние курсанты получили первое офицерское звание. Более 60 офицеров по распределению направлены в армейский корпус Балтийского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU