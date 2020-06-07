2020-06-07T18:07:01+03:00
Общество

Антон Алиханов назвал уникальные преференции для резидентов калининградской ОЭЗ

Среди них – минимальный порог инвестиций для ряда проектов, льготный тариф страховых взносов
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Компании-резиденты выбрали для своей локации Багратионовский городской округ.Компании-резиденты выбрали для своей локации Багратионовский городской округ.Фото: Эдуард Молчанов
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Губернатор Калининградской области в Инстаграм перечислил некоторые преференции для инвесторов, а также – компании-«тяжеловесы» калининградской ОЭЗ.

- С 2018 года, благодаря «перезагрузке» законодательства об ОЭЗ в Калининградской области, мы предлагаем инвесторам уникальные преференции, - написал глава региона в Инстаграме. - Новые резиденты пользуются льготными – всего 7,6% - тарифами страховых взносов. Минимальный порог инвестиций для реализации проектов в сфере научных исследований и IT установлен в размере всего одного миллиона рублей, для инвестпроектов в области здравоохранения – в 10 млн. Эти льготы наряду с другими преимуществами Калининградской области создают здесь, пожалуй, самые привлекательные условия для бизнеса.

Губернатор отметил также, что 10 резидентов калининградской ОЭЗ выбрали для своей локации Багратионовский городской округ.

- Проекты с совокупным объемом заявленных инвестиций более 21 млрд рублей реализуются в самых разных сферах: пищевая промышленность, разработка природного месторождения, фармацевтика. - Среди инвестиционных «тяжеловесов» муниципалитета - компании «Инфамед- К», Группа компаний «Атлантис», - отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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