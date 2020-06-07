В Калининграде ищут женщину. Она прихрамывает на правую ногу
Поисково-спасательный отряд «Запад» сообщил о пропаже 52-летней калининградки.
- 2 июня 2020 примерно с 10 до 12 часов Елена Эмкенс оставила записку, что ушла на день рождения, - рассказали в отряде. - Весь день женщина не отвечала на звонки, а ближе к ночи ее телефон стал недоступен. До настоящего времени местонахождение калининградки не установлено.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 166-169 см, светло-зеленые глаза, светлые волосы до плеч, плотное телосложение. Из особых примет - прихрамывает на правую ногу.
Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Викторовны Эмкенс сообщать по телефонам горячей линия отряда: 8 (4012) 508-038 +7 911 460 80 38, а также в полицию: 02, 102, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU