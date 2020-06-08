2020-06-08T01:03:38+03:00
Общество

В Калининград наконец-то приходит летнее тепло: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

На востоке области на пару градусов будет теплее, чем на западе
Кирилл Алексеев
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Синоптики прогнозировали относительно прохладный и довольно дождливый июнь, но синоптики не боги, поэтому ошибаются. С понедельника в Калининградской области начнется по-настоящему летняя неделя. Жару не ждем, но тепло гарантировано. Средняя температура составит от 20 до 24 градусов по шкале Цельсия, при этом на востоке региона будет на пару градусов теплее.

"Причиной потепления станут перемены в синоптической обстановке если практически на протяжении всего мая на территории Восточной Европы преобладала ложбина Атлантического циклона, а на западе располагался Скандинавский антициклон, которые "поставляли" холодные арктические воздушные массы на Европу, то уже с начала следующей недели над Европейской частью России установится блокирующий антициклон, который начнет активно прогреваться и "перекроет" поступление арктических воздушных масс", - отмечают в группе "Погода и метеоявления в Калининградской области" в социальной сети "ВКонтакте".

Обратите внимание, что ближе к концу недели может похолодать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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