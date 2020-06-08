В калининградском правительстве коронавирусом заразился уже третий министр

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:29:22+03:00

Будет ли правительство закрыто на карантин, пока неизвестно

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Вслед за министром развития инфраструктур Еленой Дятловой и главой минсельхоза Натальей Шевцовой коронавирусную инфекцию нового типа заразился еще один член регионального кабмина - министр строительства Сергей Черномаз. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за инфекцией.

- Заболевание у глав минстроя протекает бессимптомно. Сергей Черномаз помещен в инфекционный стационар, ему оказывается лечение, - отметили в оперштабе, добавив, что круг контактов министра в настоящее время проверяется.

Информация о том, что COVID-19 заразилась Елена Дятлова появилась в пятницу, в воскресенье же стало известно, что инфекцию подхватила министр сельского хозяйства. В оперштабе подчеркнули, что заболевание у министров протекает в легкой форме.

Напомним, по данным на воскресенье, 7 июня, нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 60 875 жителей Калининградской области, из них выявлено 1 776 случаев заражения (779 человек выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU