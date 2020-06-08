2020-06-08T00:29:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В калининградском правительстве коронавирусом заразился уже третий министр

Будет ли правительство закрыто на карантин, пока неизвестно
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Вслед за министром развития инфраструктур Еленой Дятловой и главой минсельхоза Натальей Шевцовой коронавирусную инфекцию нового типа заразился еще один член регионального кабмина - министр строительства Сергей Черномаз. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за инфекцией.

- Заболевание у глав минстроя протекает бессимптомно. Сергей Черномаз помещен в инфекционный стационар, ему оказывается лечение, - отметили в оперштабе, добавив, что круг контактов министра в настоящее время проверяется.

Информация о том, что COVID-19 заразилась Елена Дятлова появилась в пятницу, в воскресенье же стало известно, что инфекцию подхватила министр сельского хозяйства. В оперштабе подчеркнули, что заболевание у министров протекает в легкой форме.

Напомним, по данным на воскресенье, 7 июня, нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 60 875 жителей Калининградской области, из них выявлено 1 776 случаев заражения (779 человек выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 558 человек, в том числе 97 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему в Калининграде открыли сауны и фитнес-центры, а зоопарк нет
В калининградском правительстве коронавирусом заразился уже третий министр
В Калининград наконец-то приходит летнее тепло: синоптики рассказали о погоде на этой неделе
В Калининграде ищут женщину. Она прихрамывает на правую ногу
Антон Алиханов назвал уникальные преференции для резидентов калининградской ОЭЗ
В середине июня армейский корпус Балтийского флота пополнится 60 офицерами
Профилактические работы помешают горожанам смотреть телевизор
Врачи Калининграда обратились к Леониду Рошалю с просьбой поддержать коллег, обвиняемых в убийстве новорожденного
Оперштаб: младенцы заразились COVID-19 после выписки из роддомов
Под Калининградом машина сбила 11-летнего велосипедиста
В Калининграде еще один министр инфицирован COVID-19
В Калининграде у двоих новорожденных подтвердился коронавирус
В Калининграде библиотеки постепенно возвращаются к прежнему режиму работы
В Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавируса
В Калининградской области с 7 июня возобновляют работу спортзалы, библиотеки и сауны
В Калининградской области открываются пляжи и возобновляют работу гостиницы на побережье
Балтфлот рассказал о летнем обучении морских пехотинцев в Калининградской области
В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль
Погибла 73-летняя женщина: Стали известны подробности смертельного ДТП в Советске
Трах вместо страха: Из-за опечатки весь тираж новой книги Евгения Гришковца уничтожат
В небе над Калининградом снова проведут три тренировки воздушной части парада Победы
Очевидцы: В Советске в ДТП погибла пассажирка такси
Телефонные мошенники выманили у калининградского пенсионера больше 400 тыс рублей