Почему в Калининграде открыли сауны и фитнес-центры, а зоопарк нет

8 Июнь 2020 2020-06-08T02:58:44+03:00

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Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова обратилась официально к главному государственному санитарному врачу региона и за поддержкой к свободной общественности на своей странице в Фейсбуке.

"У нас открываются бани, сауны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, библиотеки, парикмахерские, торговые центры, гостиницы и без ограничений! Но не открываются парки и зоопарк! Елена Анатольевна Бабура, я очень прошу – разъясните, почему"? - написала Светлана Соколова.

По ее словам, "в зоопарке среди работников строго соблюдается масочный режим и прочие санитарные правила". "Ведь кому как не нам понимать важность этого! Мы готовы предоставить список всех мер, которые можем обеспечить для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности, - продолжает директор. - И у нас есть механизмы их контроля! Мы планируем работать на открытом воздухе, не в помещениях, максимально исключив контакт посетителей с работниками, в отличие от парикмахерских и массажных салонов! Просто объясните нам логику этих решений и, возможно, нам будем легче их принять. Потому что сейчас это уже выше моих сил".

Реакция управления Роспотребнадзора последовала довольно скоро. Вот что написала о ней Светлана Соколова: "Елена Анатольевна (Бабура - Ред.) со мной связалась. Содержание нашего довольно длительного и эмоционального разговора свелось к одному - есть методические рекомендации федерального Роспотребнадзора по определению комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, в условиях эпидимеческого распространения COVID-19, а она, как руководитель структурного подразделения этого органа, обязана их соблюдать. Елена Бабура порекомендовала обратиться к исполнительному органу власти, так как все же эти меры носят рекомендательный, а не обязательный характер. А за разъяснением логики посоветовала обратиться в федеральный орган ведомства. Если Москва позволит, то она не против.

Светлана Соколова предположила, что зоопарк будет закрыт еще минимум две недели. Директор зоопарка намерена обратиться с официальными письмами в правительство Калининградской области и федеральный Роспотребнадзор.

"Просто сидеть и ждать, когда наступит полный коллапс, не в моих правилах", - добавила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU