В Калининграде в гаражном обществе сгорел автомобиль
У рядом стоящей группы гаражей повреждена покрытая рубероидом деревянная кровля
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининграде в воскресенье вечером произошел пожар в гаражном обществе «заря» в Центральном районе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.02. В результате пожара сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат» без государственных номеров, у рядом стоящей группы гаражей повреждена покрытая рубероидом деревянная кровля, на площади 10 квадратных метров.
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU