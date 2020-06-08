2020-06-08T10:02:23+03:00
Общество

В Калининграде в гаражном обществе сгорел автомобиль

У рядом стоящей группы гаражей повреждена покрытая рубероидом деревянная кровля
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в воскресенье вечером произошел пожар в гаражном обществе «заря» в Центральном районе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 20.02. В результате пожара сгорел автомобиль «Фольксваген Пассат» без государственных номеров, у рядом стоящей группы гаражей повреждена покрытая рубероидом деревянная кровля, на площади 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты двух пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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