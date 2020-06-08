Под Зеленоградском на «Мерседес» упало дерево, двое пострадавших

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:07:20+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Зеленоградском районе в субботу, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Шатрово-Логвина-Кремнево». Там на «Мерседес» упало придорожное дерево.

В результате инцидента 63-летний водитель «Мерседеса» и 53-летняя пассажирка легковушки получили травмы и были доставлены в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU