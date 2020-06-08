В Калининграде за сутки выявили 37 новых случаев коронавируса

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:38:26+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 37 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативны штаб.

Всего в регионе по состоянию на 8 июня выявлено 1813 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3 293 случая (36,6%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 476 658 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU