2020-06-08T10:43:52+03:00
Общество

Жителя Советска осудили за избиение и вымогательство

В судебном заседании он вину не признал и отказался от дачи показаний
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске осудили местного жителя за избиение и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба

В сентябре 2018 года злоумышленник жестоко избил человека в квартире на улице Гончарова. Спустя месяц советчанин вымогал у знакомого 10 тысяч рублей, для убедительности избив его.

В судебном заседании он вину не признал и отказался от дачи показаний.

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. И приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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