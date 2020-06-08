Жителя Советска осудили за избиение и вымогательство
В судебном заседании он вину не признал и отказался от дачи показаний
.Фото: Александр Подгорчук
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В Советске осудили местного жителя за избиение и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба
В сентябре 2018 года злоумышленник жестоко избил человека в квартире на улице Гончарова. Спустя месяц советчанин вымогал у знакомого 10 тысяч рублей, для убедительности избив его.
В судебном заседании он вину не признал и отказался от дачи показаний.
Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. И приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU