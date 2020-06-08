Жителя Советска осудили за избиение и вымогательство

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:43:52+03:00

В судебном заседании он вину не признал и отказался от дачи показаний

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В Советске осудили местного жителя за избиение и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба

В сентябре 2018 года злоумышленник жестоко избил человека в квартире на улице Гончарова. Спустя месяц советчанин вымогал у знакомого 10 тысяч рублей, для убедительности избив его.

В судебном заседании он вину не признал и отказался от дачи показаний.

Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. И приговорил к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU