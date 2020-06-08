Оперштаб: У 22-х новых заболевших COVID-19 диагностирована пневмония

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:01:38+03:00

32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов

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В Калининградской области за сутки выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди подтверждённых случаев пятеро выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония.

Среди заболевших 1 ребенок, выявлен при обследовании по контакту с заболевшим в семье, 11 человек старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU