2020-06-08T11:01:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: У 22-х новых заболевших COVID-19 диагностирована пневмония

32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов
Виктор Сергеев
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Калининградской области за сутки выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди подтверждённых случаев пятеро выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

32 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 22 из них диагностирована пневмония.

Среди заболевших 1 ребенок, выявлен при обследовании по контакту с заболевшим в семье, 11 человек старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Оперштаб: У 22-х новых заболевших COVID-19 диагностирована пневмония
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