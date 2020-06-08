2020-06-08T11:29:59+03:00
Экономика

В Калининграде расширили список получателей безвозмездных выплат

Подать заявление на субсидию можно до 15 июля
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области расширен перечень бизнесов, которые могут получить региональные субсидии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется эта мера поддержки, увеличен более чем в два раза – до 37. Список дополнили, к примеру, частные стоматологии, ателье по пошиву и ремонту одежды, организации, занимающиеся частными туристическими перевозками, производством бижутерии, мебели, обработкой янтаря. Постановление правительства можно почитать здесь.

Напомним, выплаты в сумме от 15 тысяч до 100 тысяч рублей могут оформить индивидуальные предприниматели и частные организации с численностью работников до 15 человек. Подать заявление на субсидию можно до 15 июля.

Предварительную запись на подачу документов для получения субсидий производит ГКУ КО «Информационно-расчетный центр» по электронной почте info@irc39.ru.

Подробно с условиями получения субсидии можно ознакомиться на сайте Информационно-расчетного центра, а также на его страницах в социальных сетях Facebook и Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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