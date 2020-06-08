Парусник «Седов» продолжит кругосветное плавание после 20 июня

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:49:50+03:00

Сейчас наш барк находится во Владивостоке

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Калининградский парусник «Седов» прибыл во Владивосток, завершив первый этап экспедиции, которая проходит накануне столетнего юбилея судна.

Как рассказали в пресс-службе БГАРФ, которой принадлежит барк, «Седов» в двадцатых числах июня продолжит кругосветное плавание, посвященное 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Седову» определили стоянку в самом центре Владивостока, на Корабельной набережной, где находится основной причал кораблей Приморской флотилии. Предстоит смена курсантов.

«В связи с противоэпидемиологическими мероприятиями судно и местные жители могут приветствовать друг друга только издали», - отметили в БГАРФ.

«Седов» вышел в свою вторую кругосветную экспедицию «Паруса Мира» в декабре 2019 года. За время рейса побывал в Европе, Южной Америке, Африке и Азии.

ИСТОЧНИК KP.RU