Во вторник в Калининграде завоют сирены и прервется вещание телепрограмм

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 9 июня, в Калининграде по традиции пройдет проверка работы уличных сирен. Как сообщили в пресс-службе Калининградского управления МЧС России, сирены завоют в 11:00 по местному времени.

А, кроме того, как сообщили в министерстве цифровых технологий и связи Калининградской области, работу оповещения в случае чрезвычайной ситуации проверят и на телевидении. Произойдет это в ночь с понедельника на вторник.

Так, с 1:15 до 1:20 программы первого мультиплекса (1-10 каналы) планируется заместить специальным видеороликом, предоставленным уполномоченным органом.

Но это не все. По данным Калининградского филиала РТРС, с 8 по 14 июня возможны кратковременные перерывы трансляции сигнала радиотелевизионными передающими станциями, расположенными в разных населенных пунктах региона. В частности, 8 июня с 01.00 до 10.00 (время местное) возможны перебои в вещании программ сразу двух мультиплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU