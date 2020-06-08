2020-06-08T12:05:50+03:00
Происшествия

На Ленпроспекте в Калининграде сбили велосипедиста

31-летний мужчина получил телесные повреждения.
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининградской области в воскресенье в ДТП пострадали велосипедист и мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Днем на Ленинском проспекте водитель «Ауди» сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате наезда 31-летний мужчина получил телесные повреждения.

Вечером в Черняховском районе около поселка Калиновка водитель мотоцикла «Касасаки» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 33-летний водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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