На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:35:22+03:00

Пятеро из них были пойманы на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность

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В Калининградской области в течение трех дней проходили массовые проверки водителей на состояние опьянения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, с 5 по 7 июня в регионе инспекторы ГИБДД выявили и задержали 27 пьяных водителей. Пятеро из них были пойманы на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность.

Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU