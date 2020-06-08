На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей
Пятеро из них были пойманы на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в течение трех дней проходили массовые проверки водителей на состояние опьянения.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, с 5 по 7 июня в регионе инспекторы ГИБДД выявили и задержали 27 пьяных водителей. Пятеро из них были пойманы на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность.
Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU