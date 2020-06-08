Со вторника в области изменяется расписание утреннего поезда Калининград - Балтийск
Время отправления с Южного вокзала изменено с 09:10 на 08:10.
.Фото: Александр Подгорчук
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Со вторника, 9 июня, в регионе корректируется расписание движения поезда № 6411 сообщением Калининград – Балтийск, курсирующего по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Время отправления с Южного вокзала изменено с 09:10 на 08:10. Таким образом, поезд будет отправляться на 1 час раньше, чем в действующем расписании, и прибывать на станцию Балтийск в 9:17.
Время отправления поезда из Балтийска в Калининград не меняется.
ИСТОЧНИК KP.RU