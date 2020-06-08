2020-06-08T12:44:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В структуре заболевших коронавирусом доля пневмоний превысила 58%

За сутки в области было выявлено 37 случаев коронавируса
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За 23 календарную неделю в Калининградской области зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией.

В структуре заболевших короновирусной инфекцией доля пневмоний возросла до 58,4%.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области было выявлено 37 случаев коронавируса, у 22 заболевших диагностирована пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU

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