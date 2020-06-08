Оперштаб: В структуре заболевших коронавирусом доля пневмоний превысила 58%

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:44:09+03:00

За сутки в области было выявлено 37 случаев коронавируса

Изменить размер текста: A A

За 23 календарную неделю в Калининградской области зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией.

В структуре заболевших короновирусной инфекцией доля пневмоний возросла до 58,4%.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области было выявлено 37 случаев коронавируса, у 22 заболевших диагностирована пневмония.

ИСТОЧНИК KP.RU