Оперштаб: В структуре заболевших коронавирусом доля пневмоний превысила 58%
За сутки в области было выявлено 37 случаев коронавируса
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
За 23 календарную неделю в Калининградской области зарегистрировано 152 случая заболевания пневмонией, лабораторно подтвержденных как коронавирусная инфекция. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией.
В структуре заболевших короновирусной инфекцией доля пневмоний возросла до 58,4%.
Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в области было выявлено 37 случаев коронавируса, у 22 заболевших диагностирована пневмония.
ИСТОЧНИК KP.RU