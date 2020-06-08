Лжесотрудники банков украли у двух калининградцев 252 тыс рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:15:11+03:00

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В Калининграде два человека стали жертвами телефонных мошенников, которые представились банковскими служащими, узнали персональные данные и украли свыше 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

28-летняя горожанка сообщила мошенникам номер банковской карты, CVC-код, и пароль, который придёт в сообщении на мобильный телефон. В результате с ее счета украли 149 тысяч рублей.

103 тысячи рублей потерял 69-летний мужчина, которому также позвонили мошенники.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU