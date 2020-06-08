2020-06-08T14:28:22+03:00
Общество

В Калининградской области снизились рождаемость и смертность

Естественная убыль населения в январе-марте 2020 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 200 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За три месяца 2020 года в Калининградской области родилось 2133 человека, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Калининградстат. Так, в январе-марте 2019 года в регионе родилось 2267 человек.

Снизилась в Калининградской области и смертность. За три месяца этого года в регионе умер 2941 человек, в прошлом году за аналогичны период – 3275 человек, или на 12% меньше.

Таким образом, естественная убыль населения в январе-марте 2020 года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 200 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, однако компенсировать потери численности населения от естественной убыли традиционно помог миграционный прирост.

Всего по состоянию на 1 апреля 2020 года предварительная численность постоянного населения Калининградской области составила 1014452 человека и увеличилась с начала года на 1940 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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