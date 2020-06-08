В Советске водитель такси, в котором погибла пассажирка, работал без лицензии

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:23:02+03:00

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Стали известны обстоятельства ДТП с такси в Советске, в котором погибла полая пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, смертельная авария произошла в субботу, 6 июня на улице Краснознаменной. Водитель такси не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. В результате столкновения 75-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Еще один с телесными повреждениями госпитализирован.

«Несмотря на то, что автомобиль был ремнями безопасности, оба пассажира их не использовали. По предварительной информации, услуги «такси» осуществлял водитель, ограниченный в праве на управление транспортным средством, прибывший по вызову, не имея лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа», - сообщили в полиции.

Сейчас по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU