Калининградцы жалуются на "адские" пробки после перенастройки светофоров на Горького

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:43:21+03:00

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Накануне в Калининграде на улице Горького перенастроили светофоры, в частности, новшества ввели на перекрестке с улицей Сибирякова. В результате образовались крупные пробки, причем они наблюдаются в течение целого дня.

- Мне непонятно, кто додумался перенастроить светофор, - возмущается жительницы улицы Зеленой Екатерина. - Раньше была отсечка на двух светофорах, на перекрестках с Озерной и Сибирякова, потоки разделялись. То есть для тех, кто поворачивал с Горького, некоторое время горел зеленый. Сейчас же отсечек нет, люди не могут повернуть ни на Озерную, ни на Сибирякова. В итоге - пробка.

Екатерина добавила, что "движение стоит от Центрального рынка в сторону выезда из города", в обратном направлении ситуация лучше.

- Да, пробки адские, несколько дней назад было гораздо лучше. Интересно, зачем перенастроили светофоры? Все же было хорошо, - присоединяется автомобилист Дмитрий Вячеславович из Первомайского поселка.

- Четвертый день подряд, включая выходные дни, Горького, Озерная, Сибирякова и Лесная просто стоят. Такого не было даже когда был учебный год, работали все школы, спортивные секции и кружки. Какой то умник настроил все прямолинейно. Теперь на пересечении Сибирякова с Горького можно смело снимать секции со стрелками и просто ставить секцию зеленого цвета, - рассказывает Игорь с улицы Горького.

- В Калининграде кто-то очень умный перенастроил светофоры на перекрестках с Озёрной, Сибиряков и т.п. Пробки теперь адские. Горького стоит от Азовской. И это школы и садики не работают. Верните, как было! Пожалуйста!, - написала у себя в Фейсбуке журналист Оксана Майтакова.

В мэрии Калининграда ситуацию пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU