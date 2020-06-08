2020-06-08T16:47:30+03:00
Общество

Пьяный калининградец угнал бульдозер и поехал мстить бывшему работодателю

Мужчина повредил дорогостоящее оборудование,предварительный ущерб оценили в 500 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В Краснознаменском районе пьяный мужчина повредил дорогостоящее оборудование на прежней работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

41-летний мужчина, переживавший из-за ссоры с супругой, выпил, однако алкоголь пробудил в нем чувство обиды на бывшего работодателя. Потеряв самоконтроль, посреди ночи мужчина сел в автомобиль и отправился на предприятие в поселке Белкино.

«Проехав на территорию организации, мужчина завёл припаркованный бульдозер и начал таранить металлическую опору с оборудованием. Сотрудникам охраны предприятия удалось нейтрализовать злоумышленника и передать его сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Предварительный ущерб оценили в 500 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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