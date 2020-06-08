В Черняховске у водителя микроавтобуса изъяли 300 литров самогона

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:29:58+03:00

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В Черняховске инспекторы ГИБДД обнаружили 300 литров самогона в микроавтобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«Мерседес Спринтер» автоинспекторы остановили на улице Калининградской. В ходе осмотра в кузове были обнаружены бутылки из под питьевой воды, наполненные жидкостью с резким запахом алкоголя. «Водитель пояснил, что в емкости разлит самогон, приобретенный для личных нужд, в Нестерове у частного лица. Соответственно, акцизных марок и специальных сопроводительных документов на алкогольную продукцию мужчина предоставить не мог», - отметили в пресс-службе УМВД.

В результате автомобиль и водитель для дальнейшего разбирательства были доставлены в дежурную часть полиции. 300 литров спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователям также предстоит выяснить, где именно водитель приобрел самогон.

ИСТОЧНИК KP.RU