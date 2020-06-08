2020-06-08T16:44:17+03:00
Общество

МЧС: В ближайшие три часа в Калининградской области ожидается гроза

Грозовой фронт придет с юга
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В ближайшие три часа на территории Калининградской области ожидается гроза со смещением грозового фронта с юга на север. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

МЧС предупреждает, что выход в море и внутренние водоемы на маломерных судах при таких погодных условиях крайне опасен для жизни и запрещен. Также жителям региона настоятельно рекомендуется воздержаться от выезда на природу как в составе туристских групп, так и частном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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