Депутат Госдумы поздравил калининградцев с Днем социального работника

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:10:12+03:00

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Депутат Государственной думы России, Заслуженный учитель России Александр Пятикоп поздравил калининрадцев с Днем социального работника, который отмечается в нашей стране 8 июня.

«Дорогие друзья! 8 июня мы отмечаем День социального работника, и, конечно, самые теплые слова социальным работникам скажут те, кто каждый день видит их труд, чувствует на себе их внимательность и участие: наши пожилые калининградцы, инвалиды, все те, кто нуждается в социальной помощи, - говорится в тексте поздравления. - Хочу отметить высокий профессионализм социальных работников Калининградской области, их компетентность, но главное - желание всегда прийти на помощь. Здесь, в социальной сфере, нет "лишних" людей, нет тех, кто гонится за "длинным рублем".

Всех, кто трудится на этом поприще, объединяет огромная любовь к людям. И в нынешнее сложное время, на вас, дорогие работники социальной сферы, приходится дополнительная, очень серьезная нагрузка. Сейчас, когда вокруг бушует пандемия коронавируса, вы находитесь на передовой, оказывая помощь самым незащищенным категориям людей. Несмотря на риск, вы работает героически и самоотверженно. И за это вам огромное спасибо!

Дорогие друзья! В профессиональный праздник примите слова благодарности за нелегкий и подчас опасный труд, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь к нуждающимся в поддержке. От всего сердца желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!»

ИСТОЧНИК KP.RU