Лучшее место для отпуска: начиная с июля в Калининграде ожидается наплыв туристов из "большой" России

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:26:47+03:00

Федеральное правительство рекомендовало Калининград как одно из лучших мест для отдыха в этом сезоне

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В федеральном правительстве назвали Калининградскую область в числе главных регионов для проведения россиянами отпуска этим летом.

На совещании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24", премьер Михаил Мишустин сообщил, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона и уже готов план выхода туриндустрии из карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего туристическую отрасль, начнется все с июля, а в числе регионов, куда устремятся туристические потоки он назвал и Калининградскую областью

- Нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры, - сказал вице-премьер.

Напомним, с 8 июня отелям и гостиницам Калининградской области было разрешено бронировать номера. Однако в настоящее время сохраняется порядок двухнедельного карантина для всех приезжающих в Калининградскую область. Если нет местной прописки или недвижимости в регионе приезжие направляются в обсерватор.

На минувшей неделе туроператор "Библио-Глобус" объявил о начале чартерной программы в Калининградскую область. Самолеты в "Храброво" должны летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции предупредили, что еще неясно, когда в области будут сняты все карантинные ограничения. В настоящее время в регионе не работают парки, некоторые спортивные учреждения, а также сфера общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU