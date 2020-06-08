2020-06-08T17:26:47+03:00
Туризм

Лучшее место для отпуска: начиная с июля в Калининграде ожидается наплыв туристов из "большой" России

Федеральное правительство рекомендовало Калининград как одно из лучших мест для отдыха в этом сезоне
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Дюны в Балтийске.Дюны в Балтийске.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Изменить размер текста:

В федеральном правительстве назвали Калининградскую область в числе главных регионов для проведения россиянами отпуска этим летом.

На совещании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24", премьер Михаил Мишустин сообщил, что страна готова к постепенному открытию туристического сезона и уже готов план выхода туриндустрии из карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего туристическую отрасль, начнется все с июля, а в числе регионов, куда устремятся туристические потоки он назвал и Калининградскую областью

- Нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры, - сказал вице-премьер.

Напомним, с 8 июня отелям и гостиницам Калининградской области было разрешено бронировать номера. Однако в настоящее время сохраняется порядок двухнедельного карантина для всех приезжающих в Калининградскую область. Если нет местной прописки или недвижимости в регионе приезжие направляются в обсерватор.

На минувшей неделе туроператор "Библио-Глобус" объявил о начале чартерной программы в Калининградскую область. Самолеты в "Храброво" должны летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции предупредили, что еще неясно, когда в области будут сняты все карантинные ограничения. В настоящее время в регионе не работают парки, некоторые спортивные учреждения, а также сфера общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшее место для отпуска: начиная с июля в Калининграде ожидается наплыв туристов из "большой" России
Депутат Госдумы поздравил калининградцев с Днем социального работника
МЧС: В ближайшие три часа в Калининградской области ожидается гроза
В Черняховске у водителя микроавтобуса изъяли 300 литров самогона
Пьяный калининградец угнал бульдозер и поехал мстить бывшему работодателю
Калининградцы жалуются на "адские" пробки после перенастройки светофоров на Горького
В Советске водитель такси, в котором погибла пассажирка, работал без лицензии
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
В Калининградской области снизились рождаемость и смертность
Лжесотрудники банков украли у двух калининградцев 252 тыс рублей
Оперштаб: В структуре заболевших коронавирусом доля пневмоний превысила 58%
Со вторника в области изменяется расписание утреннего поезда Калининград - Балтийск
На выходных в Калининградской области задержали 27 пьяных водителей
На Ленпроспекте в Калининграде сбили велосипедиста
Во вторник в Калининграде завоют сирены и прервется вещание телепрограмм
Парусник «Седов» продолжит кругосветное плавание после 20 июня
В Калининграде расширили список получателей безвозмездных выплат
Оперштаб: У 22-х новых заболевших COVID-19 диагностирована пневмония
Жителя Советска осудили за избиение и вымогательство
В Калининграде за сутки выявили 37 новых случаев коронавируса
Под Зеленоградском на «Мерседес» упало дерево, двое пострадавших
В Калининграде в гаражном обществе сгорел автомобиль
Почему в Калининграде открыли сауны и фитнес-центры, а зоопарк нет
В калининградском правительстве коронавирусом заразился уже третий министр
В Калининград наконец-то приходит летнее тепло: синоптики рассказали о погоде на этой неделе