Зеленоградску выделили 426 млн рублей на берегозащиту
Работы пройдут в этом и следующем годах
.Фото: Александр Подгорчук
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Региональное правительство выделило Зеленоградску многомиллионную субсидию на берегозащиту. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 8 июня.
Всего на реконструкцию берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска выделено 426,2 млн рублей. Их длина составит 1663 погонных метра.
Работы на объекте должны быть проведены в этом и следующем годах.
ИСТОЧНИК KP.RU