Зеленоградску выделили 426 млн рублей на берегозащиту

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:05:40+03:00

Работы пройдут в этом и следующем годах

Изменить размер текста: A A

Региональное правительство выделило Зеленоградску многомиллионную субсидию на берегозащиту. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 8 июня.

Всего на реконструкцию берегозащитных сооружений в западной части Зеленоградска выделено 426,2 млн рублей. Их длина составит 1663 погонных метра.

Работы на объекте должны быть проведены в этом и следующем годах.

ИСТОЧНИК KP.RU