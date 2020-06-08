Калининградец украл с прилавка магазина более 100 пачек сигарет

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:10:17+03:00

Любителю сигарет грозит до 5 лет лишения свободы.

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские раскрыли кражу более 100 пачек сигарет из магазина на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня. Злоумышленник разбил витрину торгового зала и похитил с прилавка 105 пачек сигарет.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили возможных свидетели и очевидцев, а также отработали ранее судимых за аналогичные преступления. Вскоре они установили личность подозреваемого и задержали его. Им казался неоднократно судимый 40-летний местный житель. Он признался, что успел продать все сигареты.

На него завели уголовное дело, любителю сигарет грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU