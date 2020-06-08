Калининградцам предлагают спеть гимн России с балконов или у открытых окон

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:58:20+03:00

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В пятницу, 13 июня, в Калининградской области будут отмечать День России. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, празднование государственного праздника пройдет с учетом ограничительных мер.

«Ровно в полдень жители региона смогут поучаствовать в совместном исполнении с другими гражданами страны гимна России, например, с балконов или у открытых окон своих квартир и домов», - рассказали в правительственной пресс-службе. Также во всех муниципалитетах торжественно поднимут государственный флаг, в онлайн режиме пройдут выставки детских рисунков и фотовыставки.

Одним из ключевых мероприятий станет фестиваль граффити, который состоится в ряде городов: в Гвардейске (сквер на ул. Юбилейной), Озёрске (ул. Комсомольская), Зеленоградске (ул. Марии Расковой), а также в Калининграде (Московский проспект, д. 37).

«Уличные художники изобразят на стенах зданий современных героев: врачей, учёных, волонтёров, соцработников, курьеров и представителей других профессий, которые проявляют стойкость духа и верность своему делу в условиях пандемии. В Калининграде в рамках проекта «Крепкие духом» работы уже начались», - добавили в пресс-службе правительства.

В городах и поселках 12 июня также пройдёт флешмоб «Флаги России», в ходе которого жители могут украсить флагами окна и балконы своих домов, школ и детских садов, здания и уличные ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU