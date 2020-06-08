Гусев засыпало градом размером с пятирублевую монету

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:50:53+03:00

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В понедельник после обеда на Гусев обрушился шквалистый ветер с осадками. Как сообщило издание Gusev-Online, ветер принес град, причем некоторые градины были размером с пятирублевую монету. Подтверждающие это фото и видеоролики жители Гусева стали выкладывать в социальных сетях. Некоторые жаловались, что градом побило стекла автомобиля...

Администрация Гусева сообщила, что "апокалипсиса на произошло": коммунальные службы города с разгулом стихии справились.

"Налетевший на наш славный город Гусев пятиминутный шквальный ветер с градом, а затем и дождь в очередной раз проверили готовность и слаженность работы городских коммунальных служб. Конечно, ливневая система с трудом справилась с таким потоком воды, но апокалипсиса не случилось. Такая она наша прибалтийская погода", - отметили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU