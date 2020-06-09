2020-06-09T09:51:18+03:00
Лето в городе

Погода на 9 июня в Калининграде: синоптики обещают потепление

Осадков в течение дня не ожидается
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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За прошедшие сутки в Калининграде выпало 9 миллиметров осадков – это 11% месячной нормы. На востоке области с неба сыпался град размером с пятирублевую монету, а в соседней Литве видели даже торнадо.

Вторник обещает пройти более спокойно. Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. Осадков не ожидается, а атмосферное давление будет близко к идеальному - 759-760 миллиметров ртутного столба. Ветер сохранит северное направление, его скорость составит до 8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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