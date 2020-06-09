Погода на 9 июня в Калининграде: синоптики обещают потепление
За прошедшие сутки в Калининграде выпало 9 миллиметров осадков – это 11% месячной нормы. На востоке области с неба сыпался град размером с пятирублевую монету, а в соседней Литве видели даже торнадо.
Вторник обещает пройти более спокойно. Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха днем поднимется до +18 градусов. Осадков не ожидается, а атмосферное давление будет близко к идеальному - 759-760 миллиметров ртутного столба. Ветер сохранит северное направление, его скорость составит до 8 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU