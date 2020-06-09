Опрос: Балтийское море вошло в десятку самых желанных мест для купания летом для россиян

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:17:01+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где они будут купаться этим летом.

Большинство пользователей соцсетей (60,16%) поедут в Евпаторию купаться и отдыхать на Черное море. На втором месте — Ейск. В Азовском море планируют купаться 10,16% российских семей. «Бронзу» получила Карелия — 6,91% россиян планируют отдыхать на Онежском озере.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также поедут купаться этим летом на Рыбинское водохранилище в Ярославскую область (5,28%), Балтийское море в Калининградскую область (4,88%), озеро Яровое в Алтайский край и озеро Байкал в Иркутской области (по 3,25%), а также на озеро Абрау в Абрау-Дюрсо (1,63%) и на Японское море в бухте Теляковского в Приморском крае (0,41%).

ИСТОЧНИК KP.RU