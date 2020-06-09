2020-06-09T10:17:01+03:00
Туризм

Опрос: Балтийское море вошло в десятку самых желанных мест для купания летом для россиян

Большинство пользователей соцсетей поедут в Евпаторию купаться и отдыхать на Черное море
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выяснил, где они будут купаться этим летом.

Большинство пользователей соцсетей (60,16%) поедут в Евпаторию купаться и отдыхать на Черное море. На втором месте — Ейск. В Азовском море планируют купаться 10,16% российских семей. «Бронзу» получила Карелия — 6,91% россиян планируют отдыхать на Онежском озере.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также поедут купаться этим летом на Рыбинское водохранилище в Ярославскую область (5,28%), Балтийское море в Калининградскую область (4,88%), озеро Яровое в Алтайский край и озеро Байкал в Иркутской области (по 3,25%), а также на озеро Абрау в Абрау-Дюрсо (1,63%) и на Японское море в бухте Теляковского в Приморском крае (0,41%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде коронавирус выявили у двоих детей, посещавших детсады
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В Черняховске в ДТП пострадал скутерист
В Калининграде 65 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света и воды
В Калининграде за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Светлом горел рыболовный траулер
Опрос: Балтийское море вошло в десятку самых желанных мест для купания летом для россиян
Погода на 9 июня в Калининграде: синоптики обещают потепление
Гусев засыпало градом размером с пятирублевую монету
Калининградцам предлагают спеть гимн России с балконов или у открытых окон
Калининградец украл с прилавка магазина более 100 пачек сигарет
Зеленоградску выделили 426 млн рублей на берегозащиту
Лучшее место для отпуска: начиная с июля в Калининграде ожидается наплыв туристов из "большой" России
Депутат Госдумы поздравил калининградцев с Днем социального работника
МЧС: В ближайшие три часа в Калининградской области ожидается гроза
В Черняховске у водителя микроавтобуса изъяли 300 литров самогона
Пьяный калининградец угнал бульдозер и поехал мстить бывшему работодателю