2020-06-09T10:22:03+03:00
Общество

В Светлом горел рыболовный траулер

Пострадавших нет
Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В понедельник вечером в Светлом произошел пожар на рыболовном траулере. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17.20. На улице Л. Чайкиной на судне МРТК «За родину», стоящем в доке, в носовой части, на нижней палубе горела промасленная ветошь на площади два «квадрата».

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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