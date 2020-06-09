В Светлом горел рыболовный траулер
Пострадавших нет
.Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В понедельник вечером в Светлом произошел пожар на рыболовном траулере. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17.20. На улице Л. Чайкиной на судне МРТК «За родину», стоящем в доке, в носовой части, на нижней палубе горела промасленная ветошь на площади два «квадрата».
Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.
ИСТОЧНИК KP.RU