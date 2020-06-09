В Калининграде за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:42:34+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заражения

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В Калининградской области за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 8 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 485 253 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 171 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 142 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU