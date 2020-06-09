2020-06-09T10:42:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заражения
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Калининградской области за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заражения.

За последние сутки в России выявлено 8 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 485 253 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 171 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 142 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде коронавирус выявили у двоих детей, посещавших детсады
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В Черняховске в ДТП пострадал скутерист
В Калининграде 65 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса
В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света и воды
В Калининграде за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Светлом горел рыболовный траулер
Опрос: Балтийское море вошло в десятку самых желанных мест для купания летом для россиян
Погода на 9 июня в Калининграде: синоптики обещают потепление
Гусев засыпало градом размером с пятирублевую монету
Калининградцам предлагают спеть гимн России с балконов или у открытых окон
Калининградец украл с прилавка магазина более 100 пачек сигарет
Зеленоградску выделили 426 млн рублей на берегозащиту
Лучшее место для отпуска: начиная с июля в Калининграде ожидается наплыв туристов из "большой" России
Депутат Госдумы поздравил калининградцев с Днем социального работника
МЧС: В ближайшие три часа в Калининградской области ожидается гроза
В Черняховске у водителя микроавтобуса изъяли 300 литров самогона
Пьяный калининградец угнал бульдозер и поехал мстить бывшему работодателю