В Калининграде за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заражения
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заражения.
За последние сутки в России выявлено 8 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 485 253 заболевших в 85 регионах.
Также за сутки зафиксирован 171 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 142 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU