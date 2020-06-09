2020-06-09T10:49:38+03:00
Общество

В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света и воды

Электричества не будет на девяти улицах и микрорайоне Прегольский
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Во вторник, 9 июня, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах и в микрорайоне Прегольский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет ул. Чернышевского 43-49, 44-44а, 58-64, пер. Чернышевского 2-4. С 13:30 до 18 часов отключат от света дома по ул. Кутузова 3, 5, ул. М. Расковой 12-14 (котельная), 12-16, 18, 20-22.

До 18 часов электричество отключено также на по пр-т Мира 162-172г, 167, 176, 176а-в, ул. Менделеева 61а-г, 74, 76а, 78, 84, ул. Мишина 74, ул. Радистов 52-60, 59-79, пер. Цветочный 6-14, 11, 15, 43.

Без света до 18 часов останутся дома по мкр Прегольский 5, 5а, 8, 9, 10, 10а, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

От холодной воды до 16 часов отключены дома по Советский пр-т 173-179, ул. Алябьева 29-33, 34, 36, ул. Войнич 1 (школа №10), ул. Курганская 3 (подъезд №7), 8-14, ул. Яналова 6, 10, 12;

До 17часов воды не будет в домах по ул. Молодой гвардии 13, ул. Пригородная 4, 15, 18-20, ул. Танковая 4б (в/часть); до 14 часов - дома на ул. 9 апреля 206, 14-16.

От горячей воды сегодня для работ в ЦТП отключены дома по ул. Гайдара 1-1а, 15-15а, 29-29а, 43 (д/с № 109) – до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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