В Калининграде 65 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:58:46+03:00

Всего по состоянию на вторник, 9 июня, в области выздоровели 847 человек

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За сутки в Калининградской области выписали из больниц 65 человек, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего по состоянию на вторник, 9 июня, в области выздоровели 847 человек, накануне выздоровевших было 782 человека.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено 45 новых случаев заболевания. Всего в Калининградской области с начала пандемии выявлено 1858 случаев заболевания.

Сейчас в области остаются под медицинским наблюдением 4 611 человек, в том числе 95 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU