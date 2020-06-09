2020-06-09T10:58:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде 65 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса

Всего по состоянию на вторник, 9 июня, в области выздоровели 847 человек
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выписали из больниц 65 человек, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего по состоянию на вторник, 9 июня, в области выздоровели 847 человек, накануне выздоровевших было 782 человека.

Как ранее писала «Комсомолка», за сутки в регионе было выявлено 45 новых случаев заболевания. Всего в Калининградской области с начала пандемии выявлено 1858 случаев заболевания.

Сейчас в области остаются под медицинским наблюдением 4 611 человек, в том числе 95 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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