В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:19:48+03:00

Количество летальных случаев в регионе увеличилось до 31

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В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Скончались 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. У них обоих коронавирусная инфекция протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний сердечно- сосудистой и дыхательной систем.

Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 31.

За сутки в Калининградской области выявили 45 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU