В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
Количество летальных случаев в регионе увеличилось до 31
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Скончались 62-летний мужчина и 65-летняя женщина. У них обоих коронавирусная инфекция протекала на фоне тяжелых соматических заболеваний сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 31.
За сутки в Калининградской области выявили 45 новых случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU