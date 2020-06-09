В Калининграде коронавирус выявили у двоих детей, посещавших детсады

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:26:54+03:00

Сейчас детские группы закрыты на две недели, установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками

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В Калининградской области за сутки было выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Среди заболевших два ребёнка, посещавших детские сады. Дети заразились в семье, заболевание у них протекает в форме ОРВИ», - сообщили в оперштабе.

Сейчас детские группы закрыты на две недели, установлено медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками, они будут обследованы в установленном порядке, заявили оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU