В Янтарном погиб 24-летний дайвер
Трагедия случилась утром во вторник 9 июня
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Янтарном утром во вторник 9 июня погиб дайвер. Об этом на своей страничке в Инстаграме написал глава Янтарного Алексей Заливатский.
«Сегодня в море погиб еще один дайвер. Молодой парень из Янтарного», - написал мэр.
Как сказал Алексей Заливатский «Комсомолке», молодому человеку было 24 года.
- Беда случилась. Это местный парень, которого все в Янтарном знали, - прокомментировал глава.
По предварительной информации, ныряльщик занимался поиском янтаря.
ИСТОЧНИК KP.RU