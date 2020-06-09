В Янтарном погиб 24-летний дайвер

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:43:57+03:00

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В Янтарном утром во вторник 9 июня погиб дайвер. Об этом на своей страничке в Инстаграме написал глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Сегодня в море погиб еще один дайвер. Молодой парень из Янтарного», - написал мэр.

Как сказал Алексей Заливатский «Комсомолке», молодому человеку было 24 года.

- Беда случилась. Это местный парень, которого все в Янтарном знали, - прокомментировал глава.

По предварительной информации, ныряльщик занимался поиском янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU