2020-06-09T11:43:57+03:00
Общество

В Янтарном погиб 24-летний дайвер

Трагедия случилась утром во вторник 9 июня
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Янтарном утром во вторник 9 июня погиб дайвер. Об этом на своей страничке в Инстаграме написал глава Янтарного Алексей Заливатский.

«Сегодня в море погиб еще один дайвер. Молодой парень из Янтарного», - написал мэр.

Как сказал Алексей Заливатский «Комсомолке», молодому человеку было 24 года.

- Беда случилась. Это местный парень, которого все в Янтарном знали, - прокомментировал глава.

По предварительной информации, ныряльщик занимался поиском янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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