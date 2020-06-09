У 16 заболевших коронавирусом в регионе за сутки диагностирована пневмония
В Калининградской области за сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе один случай тяжелой формы», - сообщили в оперштабе.
Также среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU