У 16 заболевших коронавирусом в регионе за сутки диагностирована пневмония

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:48:22+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 45 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«28 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония, в том числе один случай тяжелой формы», - сообщили в оперштабе.

Также среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции 17 выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1858 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU